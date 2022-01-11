Kapaklı'da trafik denetimi yapıldı

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karaağaç Mahallesi yolunda gerçekleştirdiği denetimlerde sürücü belgesi olmayanlar ile muayenesi ve sigortası yapılmamış araçların sürücülerine işlem yaptı.

Ekipler, sürücüleri olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Jandarma ekipleri söz konusu bölgede Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması da yaptı.