Haberler

İnşaat temelinin yanındaki 3 binanın bahçesinde toprak kayması; 25 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat temelinin yanında gerçekleşen toprak kayması nedeniyle 25 kişi tahliye edilerek otellere yerleştirildi. İnşaat firması yetkilisi, olayın aşırı yağışlardan kaynaklandığını açıkladı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat temelinin yanında bulunan bitişik haldeki üç binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi, binalardaki toplam 25 kişi tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın yanında bulunan bitişik haldeki üç binanın bahçe kısımlarında, sağanağın da etkisiyle toprak kayması oldu. Gürültü üzerine binalarda oturanlar, evlerini tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sokakların girişlerinde tedbir alarak yaya ve araç geçişlerine izin vermedi. İnşaat firması tarafından binalarda kalan 25 kişi ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

İnşaat firması yetkilisi Emre Vuran, toprak kaymasının aşırı yağışlar nedeniyle binaların bahçe topraklarının yumuşaması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Bizim kazdığımız temelin aslında bununla bir alakası yok. Yumuşayan toprak temele döküldü, biz gerekli çalışmaları yaptık. AFAD, itfaiye geldi incelemeleri yaptılar. Hiçbir problem kesinlikle söz konusu değil. Biz yine de insanlarda korku, panik havası olmasın, onları otellere yerleştirdik. Şu an için tehlike arz eden bir durum yok" diye konuştu.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN - Onur KAYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket