Kapaklı'da SYDV'den yararlananlara istihdam imkanı sağlanıyor - Haberler
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Kapaklı'da SYDV'den yararlananlara istihdam imkanı sağlanıyor

AA, Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı'da SYDV'den yararlananlara istihdam imkanı sağlanıyor

Kapaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yardım başvurusu yapan kişilere istihdam imkanı sunuluyor.

Kapaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yardım başvurusu yapan kişilere istihdam imkanı sunuluyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşları meslek gruplarına ya da vasıflarına göre istihdam edebilmek için çalışma başlattı.

Vakıf, İŞKUR ve Kapaklı Belediyesinin Kariyer ve İstihdam Merkezi işbirliği ile yardım alan vatandaşlara iş imkanı sağlıyor.

İhtiyaç sahibi kişiler ile işveren arasında köprü vazifesi de gören Kapaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 150 başvuru sahibinden 83'ünü kısa sürede çeşitli sektörlerde istihdam etti.

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AA / Uğur Arslan - Güncel

İstihdam, Güncel, Haberler

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