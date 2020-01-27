Kapaklı'da su kesintisi

27.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:26

Kapaklı ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle iki mahalleye su verilemiyor.

Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinin bir bölümünü yaklaşık 48 saat susuz bırakan arızanın onarılmasının ardından, bir arıza daha meydana geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, sabah saatlerinde arızanın meydana geldiği Erbay Caddesi'nde çalışmaları izledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Erbay ve İstiklal caddelerinin kesişimindeki ana şebeke su hattında saat 04.00'da meydana gelen arızayı incelediklerini belirterek, "Onarım çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldık. Vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Tüm halkımıza göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA