Kapaklı'da spor tesisleri de dezenfekte edildi
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Kapaklı, Çorlu, Güncel

Kapaklı'da spor tesisleri de dezenfekte edildi

Kapaklı ilçesinde hafta sonu oynanacak Süper Amatör Lig maçları öncesi stat ve soyunma odaları dezenfekte edildi.

19.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:40
Kapaklı'da spor tesisleri de dezenfekte edildi

Kapaklı ilçesinde hafta sonu oynanacak Süper Amatör Lig maçları öncesi stat ve soyunma odaları dezenfekte edildi.

Kapaklı Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ilçe genelinde park, bahçe, ulaşım araçları, cami ve birçok tesisin yanı sıra, Kapaklıspor'un sahasında Çorlu Spor 1947 ile yapacağı maç öncesi, stat zemininde ve soyun odalarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, sporcu sağlığını düşündüklerini söyledi.

Hem ilçe genelinde hem de yapılacak maçlar öncesinde sporcuların ve müsabaka yetkililerinin sağlıkları için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Çetin, vatandaşların da bu tedbirlere uymasını istedi.

Kaynak: AA

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