Kapaklı'da sosyal medyadan dolandırıldığını öne süren kişi polise başvurdu
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Kapaklı'da sosyal medyadan dolandırıldığını öne süren kişi polise başvurdu

Kapaklı'da sosyal medyadan dolandırıldığını öne süren kişi polise başvurdu
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden kredi ve kredi kartı başvurusu yapmak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden kredi ve kredi kartı başvurusu yapmak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

İlçede yaşayan bir kişi, sosyal medyada "kredi puanı eksi olanlara kredi ve kredi kartı çıkartılır" reklamını veren sayfa yöneticisi ile irtibata geçti.

Bu kapsamda R.K'ya işlemlerini yapması için 8 bin 500 lira ödeyen bu kişi, ardından kredi kartının bilgilerini de paylaştı.

R.K'nın kredi kartından da 13 bin 400 lira çekmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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