Kapaklı'da "Sevgi Eli Yardım Mağazaları" yeniden açıldı Kapaklı Belediyesince "giymiyorsanız getirin" sloganıyla hayata geçirilen "Sevgi Eli Yardım Mağazaları", alınan salgın tedbirlerinin ardından yeniden hizmete girdi.

Kapaklı Belediyesince "giymiyorsanız getirin" sloganıyla hayata geçirilen "Sevgi Eli Yardım Mağazaları", alınan salgın tedbirlerinin ardından yeniden hizmete girdi.

Atatürk Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Karaağaç Mahallesi Hizmet Binası'nda hizmet veren iki mağazada, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bağışlanan giyilmemiş kıyafetler, tek tek kontrol edilerek, yıkanıyor.

Temiz ve kullanıma hazır hale getirilen giysiler ütülendikten sonra mağazalarda tasnif ediliyor.

İhtiyaç sahibi kişiler mağazalara gelerek buradan ihtiyaçları doğrultusunda giyim eşyası temin edebiliyor.

Mağazalar hafta içi her gün saat 09.00'dan 16.00'ya, cuma günleri ise 12.00'ye kadar hizmet veriyor.

Kaynak: AA