Kapaklı'da ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapaklı'da ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı'da ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi

Kapaklı ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi.

Kapaklı ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan davulcularına bilgilendirme yapıldı.

Tek tip kıyafet giyecek davulcular ritim eğitmeni İsmail Erdoğan'dan eğitim alacak. Görev bölgeleri belirlenen davulcular, vatandaşları sahura maniler eşliğine kaldıracak.

Davulculara salgın tedbirlerine riayet edeceklerine, hiçbir vatandaştan ücret talep etmeyeceklerine ve kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapaklı'da ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:42:46. #1.15#
title