Kapaklı'da ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi.
Kapaklı ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular belirlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan davulcularına bilgilendirme yapıldı.
Tek tip kıyafet giyecek davulcular ritim eğitmeni İsmail Erdoğan'dan eğitim alacak. Görev bölgeleri belirlenen davulcular, vatandaşları sahura maniler eşliğine kaldıracak.
Davulculara salgın tedbirlerine riayet edeceklerine, hiçbir vatandaştan ücret talep etmeyeceklerine ve kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan