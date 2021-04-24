Kapaklı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 34 FS 2942 plakalı otomobil ile M.C'nin kullandığı plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.C. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan