Kapaklı'da okullar dezenfekte edildi

31.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:32

Kapaklı Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik çalışması yapıldı.

Okullarda salgın hastalıklara karşı özellikle lavabo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, son günlerde artan salgın hastalıklara karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda okulların yarıyıl tatile girilmesinin hemen ardından okulların tamamını dezenfekte ettiklerini belirten Çetin, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öğrencilerimiz okulların açılmasının ardından daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ders başı yapacaklar." dedi.

Kaynak: AA