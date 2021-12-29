Kapaklı'da öğrenciler teneffüste "Erik Dalı" oynadı
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, teneffüste okulun hoparlöründen çalınan türkü eşliğinde oynayarak güzel zaman geçirdi.
Kapaklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, teneffüste okulun hoparlöründen çalınan türkü eşliğinde oynayarak güzel zaman geçirdi.
Karaağaç İlkokulunda teneffüste okul hoparlöründen "Erik Dalı" türküsü çalındı.
Öğrenciler türkü eşliğinde oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Öğrencilerin oynaması idareciler tarafından kameraya kaydedildi.
AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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