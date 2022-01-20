Kapaklı'da "mavi konteyner" sayısı 154'e ulaştı

Kapaklı Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce pilot bölge olarak belirlenen noktalara kağıt, karton, plastik ve metal atıkların kaynağında ayrı toplanıp, çöpe gitmemesi için yerleştirilen mavi konteynerlerin sayısı 154'e yükseldi.

Kapaklı Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce pilot bölge olarak belirlenen noktalara kağıt, karton, plastik ve metal atıkların kaynağında ayrı toplanıp, çöpe gitmemesi için yerleştirilen mavi konteynerlerin sayısı 154'e yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mavi konteynerlerin sayısı günden güne artırılırken, uygulama kapsamında vatandaşlara ve site yöneticilerine bilgilendirici broşür ve afiş dağıtıldı ve sıfır atık yönetim sistemi anlatıldı.

Sıfır atık yönetim sistemi ile ikili atık toplamaya geçildi.

Bu kapsamda kağıt, karton, plastik ve metal atıklar mavi konteynerlere, diğer atıklar (çöpler) mevcut gri konteynerlere atılarak, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması sağlandı.

1. Sınıf atık getirme merkezinin yanı sıra, mobil atık getirme merkezleri ve mobil atık getirme aracının faaliyete geçmesi ile tüm mahallelerde geri dönüşümü mümkün atıkların toplanma çalışması gerçekleştirildi.

Sayısı 154'e ulaşan mavi konteynerlerin tüm mahallelerde yaygınlaştırma çalışması da devam ediyor.