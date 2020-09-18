Kapaklı'da kurslara ilgi artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapaklı'da kurslara ilgi artıyor

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) işbirliğinde düzenlenen İşaret Dili Eğitimi ile Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı kurslarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kapaklı'da kurslara ilgi artıyor
18.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:57

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) işbirliğinde düzenlenen İşaret Dili Eğitimi ile Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı kurslarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kapaklı'da kadınlara yönelik etkinlikler devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kadın ve Aile Aktivite Merkezi'nde süren kurslarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünler ürettiklerini söyledi.

Çetin, "Yine işitme engelli vatandaşlarımızla daha etkili iletişim kurmak amacıyla düzenlenen işaret dili eğitimimiz de devam ediyor. Kurslarımız ile hem vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye hem de onlara aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Uğur Arslan
Uğur Arslan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Sörloth Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapaklı'da kurslara ilgi artıyor - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 09:59:34. #1.15#
title