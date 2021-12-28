Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 10 kursta üretilen el emeği göz nuru ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi ziyaret eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin, emeği geçen kursiyer ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.

Çetin, sergide birbirinden güzel ürünlerin yer aldığını belirterek el emeği, göz nuru ürünleri çok beğendiğini söyledi.

İlçede kültür, sanat, mesleki ve sportif kurslar düzenleyerek vatandaşların sosyalleşmesi adına büyük bir çalışma sarf ettiklerini anlatan Çetin, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm kursiyerlerimize ve kurs öğreticilerimize emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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