Kapaklı'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Kapaklı'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Kapaklı'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde bir işyerinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir işyerinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde denetim yaptı.

Denetimde oyun kağıdı, oyun pulları ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi, işyeri sahibi F.Ö hakkında soruşturma başlatıldı.

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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