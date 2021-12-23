Kapaklı'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı ilçesinde bir işyerinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir işyerinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde denetim yaptı.
Denetimde oyun kağıdı, oyun pulları ve iskambil kağıtları ele geçirildi.
Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi, işyeri sahibi F.Ö hakkında soruşturma başlatıldı.
AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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