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Kapaklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kitapsız Kütüphane Kalmasın" Projesi Kapaklı Anadolu Lisesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Z Kütüphanesine yapılan kitap bağışı ile başladı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kitapsız Kütüphane Kalmasın" Projesi Kapaklı Anadolu Lisesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Z Kütüphanesine yapılan kitap bağışı ile başladı.

Kapaklı Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve okul yönetimi katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitap bağışlama kampanyasını başlattıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, 38 okul kütüphanesinde 100 bin kitap hedeflerinin olduğunu söyledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de, "Okuyan Kapaklı" sloganı ile birçok proje yaptıklarını ve başlatılan bu kampanyaya da destek olacaklarını söyledi.

Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ise, kampanyaya her türlü desteği vereceklerini ifade ederek "Kısa sürede 50 bin kitabı tedarik ederek kütüphanelerimize kavuşturmalıyız. Öğrencilerimizden de bu kitapları okuyarak bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. Burası nitelikli bir okul, o yüzden beklenti de çok fazla. Burada normalden biraz daha fazla kitap okumalısınız. Bizler idareci olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kapaklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kapaklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kapaklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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