Kapaklı'da kırsal yerleşim alanlarında "zirai ilaç atık toplama" noktaları oluşturuldu

Kapaklı ilçesinde çevre kirliliğin önlenmesi amacıyla köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında "zirai ilaç atık toplama noktaları" oluşturuldu.

Kapaklı ilçesinde çevre kirliliğin önlenmesi amacıyla köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında "zirai ilaç atık toplama noktaları" oluşturuldu.

Proje kapsamında Pınarça, Bahçeağıl, Uzunhacı, Karlı ve Yanıkağıl mahallelerine "zirai ilaç atık toplama kutuları" yerleştirildi.

Kapaklı Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla hayata geçirildi belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kırsal mahallelerimizde çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın zirai mücadelede kullandığı bitki koruma ürünleri, ambalaj ve atıkları bu toplama kutularında sıfır atık ve çevre mevzuatına uygun şekilde toplanacak. Ekiplerimiz tarafından atıklar alınarak imha noktasına gönderilecek. Projemiz kapsamında zirai atıkların toprak altına gömülmesi, açıkta yakılması ve rastgele çevreye atılmasının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan