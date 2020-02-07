Kapaklı'da "Kariyer ve İstihdam Ofisi" 40 kişiye iş imkanı sağladı

07.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:00

Kapaklı Belediyesi "Kariyer ve İstihdam Ofisi" sayesinde 40 kişi işe yerleştirildi.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve cam elyaf kumaş üretimi yapan "Hengshi Turkey Fiber Glass" firması ile Kapaklı Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi öncülüğünde 120 kişi ile görüşüldü.

Yapılan değerlendirme ve mülakatlar sonucu 40 kişi işe kabul edildi.



Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, istihdam ofisinin vatandaşlarla fabrikalar arasında köprü olduğunu söyledi.

Birçok sanayi kuruluşu ile irtibat halinde olduklarını anlatan Çetin, "Onların taleplerine göre vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz ve iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Kapaklı'da iş arayan vatandaşlarımız istihdam ofisine başvurabilirler." dedi.

Kaynak: AA