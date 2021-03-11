Kapaklı'da kadınlara yönelik kurslar ilgi görüyor

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ücretsiz rölyef, çeyiz ürünleri, ev tekstili ve mandala teknik-1 kursları veriliyor.

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ücretsiz rölyef, çeyiz ürünleri, ev tekstili ve mandala teknik-1 kursları veriliyor.

Atatürk Kültür Merkezi ve Karaağaç Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

Kovid-19 tedbirlerini aldıktan sonra kurslara katılan kadınlar, burada hem sosyalleşiyor hem de el becerisi kazanıyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, ilçede çeşitli kurslar düzenlediklerini belirterek, "Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyorlar. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Ayrıca emek veren kurs hocalarımızı da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan