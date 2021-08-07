Kapaklı'da kadınlar "KADES" hakkında bilgilendirildi
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Kapaklı'da kadınlar "KADES" hakkında bilgilendirildi

Kapaklı'da kadınlar 'KADES' hakkında bilgilendirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan stantta, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan stantta, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Eski belediye meydanında kurulan stantta kadınlara KADES uygulaması hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Polis ekipleri ayrıca kadınlara uygulamanın amacına yönelik bilgiler aktardı.

Kadınlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek polise teşekkür etti.

Kapaklı'da kadınlar 'KADES' hakkında bilgilendirildi
Kapaklı'da kadınlar 'KADES' hakkında bilgilendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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