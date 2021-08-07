Kapaklı'da kadınlar "KADES" hakkında bilgilendirildi
Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan stantta, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan stantta, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Eski belediye meydanında kurulan stantta kadınlara KADES uygulaması hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu broşürler dağıtıldı.
Polis ekipleri ayrıca kadınlara uygulamanın amacına yönelik bilgiler aktardı.
Kadınlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek polise teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan