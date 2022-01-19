Kapaklı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kapaklı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kapaklı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Vedat Demirtaş idaresindeki 34 PD 2754 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şehit Ekrem Demir Caddesi'nde, Levent Çifçi'nin kullandığı 34 CRA 699 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Demirtaş, Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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