Kapaklı'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu
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Kapaklı'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu

Kapaklı'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ve bir miktar hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ve bir miktar hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki mahallede uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlk olarak Uzunhacı Mahallesi'nde H.M. adlı şahsın evine gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo esrar ve bir miktar hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu.

Akabinde Pınarça Mahallesi'ndeki bir çiftlikte de arama yapan jandarma, yine bir miktar kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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