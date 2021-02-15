Kapaklı'da ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı
Kapaklı ilçesinde ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde yan yattı.
Kapaklı ilçesinde ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde yan yattı.
110 ihbar hattına kar yağışı sonrası çöken çatının atında hayvanların kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Kapaklı İstasyon ekipleri hemen harekete geçti.
İhbar adresine giderken kar yağışı sonrası kayganlaşan Kapaklı-Saray yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 59 AF 110 plakalı itfaiye aracı, orta refüjde yan yattı. Kazayı itfaiye erleri yara almadan atlatırken, ihbar yerine ikinci kurtarma ekibi sevk edildi.
İkinci ekip ihbar yerinde çöken çatının altında hiçbir canlının olmadığını belirledi. Orta refüjdeki itfaiye aracı çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan