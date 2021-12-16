Kapaklı'da "Hamr" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
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Kapaklı'da "Hamr" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kapaklı'da
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının desteklediği uyuşturucu bağımlılarının pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu Kapaklı sahnelendi.

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının desteklediği uyuşturucu bağımlılarının pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu Kapaklı sahnelendi.

Uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen tek perdelik oyun Kapaklı Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Öğrencilere yönelik sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.

Oyun sonunda Kapaklı Belediye Başkan Vekili Eray Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kapaklı'da Hamr adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kapaklı'da Hamr adlı tiyatro oyunu sahnelendi

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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