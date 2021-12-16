Kapaklı'da "Hamr" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
İçişleri ve Adalet bakanlıklarının desteklediği uyuşturucu bağımlılarının pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu Kapaklı sahnelendi.
İçişleri ve Adalet bakanlıklarının desteklediği uyuşturucu bağımlılarının pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu Kapaklı sahnelendi.
Uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen tek perdelik oyun Kapaklı Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu.
Öğrencilere yönelik sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.
Oyun sonunda Kapaklı Belediye Başkan Vekili Eray Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.