Kapaklı'da gönüllü berberler yaşlılara hizmet verecek
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Kapaklı'da gönüllü berberler yaşlılara hizmet verecek

Kapaklı ilçesinde gönüllü olarak yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet vermek isteyen esnaf ile belediye arasında protokol imzalandı.

Kapaklı'da gönüllü berberler yaşlılara hizmet verecek
16.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:00

Kapaklı ilçesinde gönüllü olarak yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet vermek isteyen esnaf ile belediye arasında protokol imzalandı.

65 yaş üstü yaşlı, hasta, bakıma muhtaç veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kapaklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Evde Bakım ve Destek Hizmeti'ne gönüllü destek vermek isteyen berber ve kuaförler Mehmet Düzgün, Erhan Nar ve Hasan Aktürk ile Kapaklı Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Protokolün ardından bir konuşma yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, sosyal belediyeciliği yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Evde Bakım ve Destek Hizmeti ile 65 yaş üstü yaşlı, hasta, bakıma muhtaç veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların sağlık bakımı, psikolojik destek, ev temizliği ve kişisel temizliklerini yaptıklarını anlatan Çetin, "Geçtiğimiz gün Evde Bakım ve Destek Hizmeti sunduğumuz bir teyzemiz, beni arayarak teşekkür etti. İnsanlara dokunalım, onlara faydalı olalım, hayır dualarını alalım istiyoruz. Sizlerin de bu hizmete gönüllü olarak katkı vermeniz bizleri çok memnun etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Berber ve kuaförler de projede yer alacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çetin, berber ve kuaförlere teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

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