Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi

Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizgöller mesire alanı ve ormanlık bölgede denetimlerine devam ediyor.

Giriş ve çıkışın yasaklandığı İkizgöller'de kolluk kuvvetleri ormanlık alanı havadan ve karadan kontrol etti.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan