Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi

Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizgöller mesire alanı ve ormanlık bölgede denetimlerine devam ediyor.

Giriş ve çıkışın yasaklandığı İkizgöller'de kolluk kuvvetleri ormanlık alanı havadan ve karadan kontrol etti.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi
Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi
Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şevval Şahin Demet Akalın Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapaklı'da girişi yasaklanan ormanlık alanlar denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:27:21. #1.14#

title