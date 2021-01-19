Kapaklı'da geçen yıl salgın tedbirlerini ihlal eden 200 kişiye para cezası verildi

Kapaklı ilçesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden yaklaşık 200 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, ekipler geçen yıl kendi sorumluluk alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 200 kişiye yaklaşık 400 bin lira ceza yazıldı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan