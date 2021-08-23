Kapaklı'da futbol turnuvası düzenlendi
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Kapaklı'da futbol turnuvası düzenlendi

Kapaklı'da futbol turnuvası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Spor

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce U-14 Yaz Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce U-14 Yaz Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerinden takımların katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu oynadığı maçlarda 10 puan toplayan Kapaklı Sitespor oldu. 9 puan toplayan Çerkezgücüspor ise turnuvayı ikinci bitirdi. Kartalspor ise 3. olarak tamamladı.

Kupa töreninde konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediye olarak kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyetler yaptıklarını belirtti.

Spora olan desteklerinin süreceğini aktaran Çetin, "Gençlerimizi önemsiyor, her alanda yanlarında ve destekçileri oluyoruz. Kentimize 6 halı saha ve 6 basketbol sahası kazandırdık. Tenis kortumuz yakın zamanda faaliyete geçecek. Kapalı spor salonu ve yüzme havuzunu da kentimize kazandıracağız. Kapaklı'da gençlerimize sahip çıkmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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