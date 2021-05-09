Kapaklı'da engelli çocuğu olan anneler ziyaret edildi
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Kapaklı'da engelli çocuğu olan anneler ziyaret edildi

Kapaklı'da engelli çocuğu olan anneler ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Anneler Günü dolayısıyla engelli aileleri ve engelli çocuklarına fedakarca bakan anneleri ziyaret etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Anneler Günü dolayısıyla engelli aileleri ve engelli çocuklarına fedakarca bakan anneleri ziyaret etti.

Başkan Çetin, ziyarette annelerin çocuklarına gösterdiği fedakarlığın çok farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki engelli çocukları olan anneleri ziyaret ettiklerini anlatan Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün hem Anneler Günü'nü kutladık. Hem de engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı da kutlamış olduk. Engelliler Haftası'nın tam kapanma dönemine denk gelmesi dolayısıyla bu yıl erkenden program yapmak zorunda kaldık. En büyük engelin her zaman sevgisizlik olduğunu ifade ediyoruz. Anne olmak çok özel fakat engelli bir evlada daha özverili daha fedakarca bakan anne olmak çok çok özel. Bu sebeple özel annelerimizi bu güzel günde mutlu edebilmek adına hediyelerimizi takdim ettik. Bu vesile ile yeniden başta şehit anneleri olmak üzere eli öpülesi annelerimizin günlerini tebrik ediyorum."

Belediye Başkanı Çetin, konuşmasının ardından annelere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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