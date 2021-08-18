Kapaklı'da eğlence yerleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapaklı'da eğlence yerleri denetlendi

Kapaklı'da eğlence yerleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde eğlence ve içki satışı yapılan yerler denetlendi.

Kapaklı ilçesinde eğlence ve içki satışı yapılan yerler denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içki satışı yapılan 4 işletmeye kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari işlem uyguladı.

Denetimlerde bir gece kulübünde 7 suçtan aranan M.U. gözaltına alındı.

Zanlının kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Zeydan Karalar Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Işın Karaca Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapaklı'da eğlence yerleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:53:28. #1.14#

title