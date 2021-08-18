Kapaklı'da eğlence yerleri denetlendi
Kapaklı ilçesinde eğlence ve içki satışı yapılan yerler denetlendi.
Kapaklı ilçesinde eğlence ve içki satışı yapılan yerler denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içki satışı yapılan 4 işletmeye kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari işlem uyguladı.
Denetimlerde bir gece kulübünde 7 suçtan aranan M.U. gözaltına alındı.
Zanlının kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan