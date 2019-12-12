Kapaklı'da drone ile trafik uygulaması yapıldı
Haberler » Güncel » Kapaklı'da drone ile trafik uygulaması yapıldı - Haber

Kapaklı'da drone ile trafik uygulaması yapıldı

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce drone ile trafik uygulaması gerçekleştirildi.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Kapaklı'da drone ile trafik uygulaması yapıldı

Emniyet Müdürlüğünce drone ile trafik uygulaması gerçekleştirildi.

ekipleri, ilçede trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Mithatpaşa Caddesi'nde drone ile trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada, kırmızı ışıkta geçen araçlar tespit edildi. Ardından ihlal yapan aracın plakası kontrol noktalarındaki ekiplere telsizle bildirildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 235 lira ceza uygulandı ve ehliyetinden 20 puan düşürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler