Kapaklı'da dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu

Kapaklı ilçesinde adına şirket açılarak borçlandırıldığını iddia eden kişi şikayetçi oldu.

Kapaklı ilçesinde adına şirket açılarak borçlandırıldığını iddia eden kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre Ş.G., yaklaşık bir yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı A.E.'nin adına şirket açarak kendisini 72 bin 836 lira dolandırdığını iddia etti.

Şüpheliler F.Ö., A.E. ve İ.A'dan şikayetçi olan A.E. mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan