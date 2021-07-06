Kapaklı'da bir binanın müştemilatından musluk çalan kişi yakalandı
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Kapaklı'da bir binanın müştemilatından musluk çalan kişi yakalandı

Kapaklı'da bir binanın müştemilatından musluk çalan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde bir binanın müştemilatından musluk çaldığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde bir binanın müştemilatından musluk çaldığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde şüpheli kişiyi durdurmak istedi.

Polisi görünce yaya kaçmaya başlanan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelide bulunan 22 musluk, musluk bataryası, bağlantı rekoru ve 3 aküye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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