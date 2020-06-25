Kapaklı'da aşevi yapımına başlandı
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Kapaklı'da aşevi yapımına başlandı

Kapaklı ilçesinde günlük bin kişilik yemek çıkarabilme kapasitesine sahip olacak aşevinin yapımına başlandı.

Kapaklı'da aşevi yapımına başlandı
25.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:18

Kapaklı ilçesinde günlük bin kişilik yemek çıkarabilme kapasitesine sahip olacak aşevinin yapımına başlandı.

Kapaklı Belediyesince, Cumhuriyet Mahallesi'nde 360 metrekare alanda inşa edilecek aşevinden, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar için evlere sıcak yemek servisi yapılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışı ile fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetlere de ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallemizde Mevlana Cami'nin önündeki 360 metrekarelik alanda aşevi projemizi başlatmış bulunuyoruz. Kısa sürede tamamlamayı planladığımız aşevimiz ile günlük bin kişilik sıcak yemek çıkarılacak. Ayrıca aşevine gelme imkanı olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımız için evlere sıcak yemek servisi yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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