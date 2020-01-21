Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı
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Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:54
Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı

ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

'de kontrollerini sürdüren İlçe ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü M.Z.M'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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