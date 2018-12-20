Kapaklı'da Aranan 41 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 41 şahıs, polis ekiplerinin 42 gün süren titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kasım ve aralık aylarında yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 1 Kasım ile 12 Aralık tarihlerinde ilçede umuma açık yerleri denetleme, faili meçhul hırsızlıklar ve aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin 27 market, 5 içkili eğlence yeri ve 3 kıraathane olmak üzere toplam 27 umuma açık yeri denetlediği belirtilen açıklamada, denetimlerde 12 mekana alkol satışından, 1 mekana kumar oynatmaktan idari para cezası uyguladığı, ayrıca 33 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 4 bin 620 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Uygulamalarda 1 mekana 18 yaş altı işçi çalıştırmaktan ve geç saatte işletme kapatmaktan işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, umuma açık yerlere toplam 8 bin 876 lira idari para cezası kesilirken 1 ruhsatsız işletmenin de faaliyetten men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili 6136 sayılı kanun gereği 4 ruhsatsız tabanca ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdiği, ekiplerin son 42 günde ise çeşitli suçlardan aranan 41 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk ettiği, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 5 faili meçhul dosyayı araştırdığı, yapılan çalışmalarda ise 8 kişinin kimlik tespiti yapılarak yakalandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA