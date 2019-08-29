Kapaklı'da ağaçtan düşen kişi öldü
Kapaklı ilçesinde evinin bahçesindeki incir ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
29.08.2019 14:02
Kapaklı ilçesinde evinin bahçesindeki incir ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Pınarça Mahallesi'nde yaşayan Naim Adalı (59), evinin bahçesindeki incir ağacına çıktı.
Dengesini kaybederek ağaçtan beton zemine düşen Adalı, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Adalı'nın öldüğünü belirledi.
Jandarma, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA