Kapaklı'da 7 suçtan aranan hükümlü yakalandı
15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:50
Kapaklı ilçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.
Kapaklı ilçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, parada sahtecilik, kamu malına zarar verme ve iftira suçlarından kesinleşmiş toplam 17 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan