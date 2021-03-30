Kapaklı'da 68 şişe kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı ilçesinde 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 68 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan