Kapaklı'da 68 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kapaklı'da 68 şişe kaçak içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı'da 68 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Kapaklı ilçesinde 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 68 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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