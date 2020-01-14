Kapaklı'da 1 yılda 2 milyon 309 bin TL ceza kesildi

14.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:12

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Yayımlanan raporda 1 yıl içerisinde 4 bin 488 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 309 bin 387 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



İlçede huzurun sağlanmasına dair yoğun bir mesai harcayan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde evden, iş yerinden ve otodan olmak üzere meydana gelen toplam 136 hırsızlık olayını çözüme kavuşturdu. Ayrıca 2019 yılında Kapaklı ilçesinden 5 şüpheli şahsa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 1 şüpheli şahsa da 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçundan işlem yapıldı.



2 milyon 309 bin TL ceza kesildi



Raporda Trafik Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri de yer aldı. Rapora göre 2019 yılında 691 okul taşıtı olmak üzere toplam 21 bin 839 araç denetlendi; 4 bin 488 araç sürücüne çeşitli nedenlerden dolayı toplam 2 milyon 309 bin 387 TL idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde 260 araç trafikten men edilirken, 198 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.



578 kişiye önleyici tedbir kararı



Ek olarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında emniyet ekipleri 578 kişiye önleyici tedbir kararı uyguladı. 2019 yılında Kabahatler Kanunu kapsamında ise toplam 558 bin 596 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA