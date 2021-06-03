Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi

Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara ve engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen kurslarda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kapaklı Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara ve engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen kurslarda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Emek Sepeti Üretim Atölyesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda üretilen el emeği ürünler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile "Emek Sepeti ve Hayat Boyu Öğrenme" adlı sergide görücüye çıktı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tamamen sona ermesi ile bu tür etkinliklere daha da hız verileceğini kaydetti.

Çetin, şöyle konuştu:

"Özlediğimiz tabloyu karşımızda görüyoruz. Bir buçuk yıldır bu topluluğu özlemiş bulunmaktayız. Kadın Aile Müdürlüğümüz ve Kültür Müdürlüğümüz tarafından devam eden kurslarımızın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de önemli etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimize yönelik ciddi bir faaliyetimiz var. Bu bağlamda hem kültürel, hem sportif hem de sanatsal etkinliklerimizi yapıyoruz. Umuyorum en kısa zamanda bu maskelerden de kurtularak etkinliklerimizi arttırarak devam edeceğiz."

Çetin ve katılımcılar el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Serginin açılışına AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Çoğu, Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Temsilcisi İbrahim Çetintaş, kurs öğreticileri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi
Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi
Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi
Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Bergen Müge Anlı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:03:21. #1.13#

title