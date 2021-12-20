Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu - Haberler
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Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncularının sahnelediği "Entrikalı Dolap Komedyası", Diyarbakır'ın Ergani ve Hani ilçelerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncularının sahnelediği "Entrikalı Dolap Komedyası", Diyarbakır'ın Ergani ve Hani ilçelerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ergani Öğretmen Okulu Konferans Salonu ile Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda ikişer seansta sanatseverlerle buluşan oyun, beğeni topladı.

Ergani'deki oyunu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da izledi.

Çetin'e oyun sonunda plaket takdim edildi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Kapaklı'nın adını her alanda duyurmaya devam ettiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde kurdukları tiyatro ekibinin çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirten Çetin, "Bu güzel oyunun kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyor, misafirperverliğinden dolayı tüm Hani ve Erganililere şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinden dolayı tiyatro kulübümüzün tüm üyelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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