Kapaklı Belediyesi tiyatro grubu çalışmalara başladı
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Kapaklı Belediyesi tiyatro grubu çalışmalara başladı

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı Belediyesi tiyatro grubu çalışmalara başladı

Kapaklı Belediyesince kurulan tiyatro grubu, ilk sahneleyeceği oyunun çalışmalarına başladı.

Kapaklı Belediyesince kurulan tiyatro grubu, ilk sahneleyeceği oyunun çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin ilk tiyatro grubu olan ekibin çalışmalarını izledi.

Sahneleyecekleri ilk oyun için Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde okuma provası yapan tiyatro grubunun ilçede rol model olacağını ifade eden Çetin, Volkan Kuru ve grup üyelerine teşekkür etti.

Çetin, şöyle konuştu:

"18 Mart'ta kadınlardan oluşan bir ekip amatör ruhla 'Kahraman Türk Kadınları' adlı güzel bir oyun sahneledi. Sizler de Kapaklı'da rol model olacaksınız. Katılımlarınız ve emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını sahnede alkışlarla alacaksınız. Yerel yönetim olarak sanatsal, sportif ve kültürel birçok etkinliği bir arada sürdürmeye, bir değişimi ortaya koymaya çalışıyoruz. 2020 yılında pandemi dolayısıyla bu tarz etkinliklerimizi askıya aldık, kontrollü normalleşmeyle birlikte kurallara dikkat ederek kurslarımız devam ediyor."

Kapaklı'da 30 yaşın altında 48 bin insanın yaşadığına dikkati çeken Çetin, "Gençlerimize sahip çıkmak, onları bu tarz etkinliklere yönlendirmek amacındayız. Sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz bu açıdan çok önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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