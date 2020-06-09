Kapaklı Belediyesi tekerlekli sandalye bağışında bulundu Kapaklı Belediyesi, ilçede yaşayan 3 bedensel engelliye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Kapaklı Belediyesi, ilçede yaşayan 3 bedensel engelliye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bedensel engelliler Emin Hızarcı, Nazmiye Abanoz ve Zahide Ayyıldırım'a ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Çetin, yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin engellilerin sorunlarına duyarsız kalmadığını belirten Çetin, "Sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan hemşehrilerimizin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamaya ve dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Engelsiz yaşam için bir gün değil her gün onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA