Kapaklı Belediyesi, depremin yaşandığı Elazığ'a "mobil ikram aracı" gönderdi

27.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:52

Kapaklı Belediyesinin, depremden etkilenen vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri için gönderdiği "mobil ikram aracı" Elazığ'a ulaştı.

Mobil ikram aracından ücretsiz çay, kahve ve sıcak çorba ikramı yapılacak.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerine destek için belediyenin mobil ikram aracını bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerini, yardım için AFAD yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını belirten Çetin, "İhtiyaç duyulması halinde AFAD ile koordineli yardım kampanyası organize edilecektir. Devletimiz tüm kurumlarıyla en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşmış ve gerekli yardımlarda bulunmaya devam etmektedir. Rabbim depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Dualarımız ve kalbimiz sizinle." dedi.

Kaynak: AA