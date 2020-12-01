Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, gazi Tarık Cür için Gaziantep'ten kız istedi

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazi Tarık Cür için Gaziantep'te kız istedi.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden ve geçen yıl 20 Temmuz'da teröristlerce döşenen mayına basması sonucu iki bacağını kaybeden Cür için, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kız isteme merasimi yapıldı.

Merasime, Kapaklı Belediye Başkanı Çetin de katıldı.

Çetin, aynı zamanda adaşı da olan Mustafa Çetin'den kızı Ümmühan Çetin'i, gazi Cür'e istedi.

Baba Çetin, gençlerin birbirlerini sevdiklerini, büyükler olarak üzerlerine düşen görevi yapmaları gerektiğini söyledi.

Cür ile Çetin'in nişan yüzüklerini Belediye Başkanı Çetin taktı. Gazi Cür, destekleri için Belediye Başkanı Çetin ve Kapaklı halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan