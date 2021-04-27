Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, bir konteynerin izinsiz alınması konusunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti
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Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, bir konteynerin izinsiz alınması konusunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, bir konteynerin izinsiz alınması konusunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçedeki bir konteynerin başka görevliler tarafından izinsiz alınması konusunun fazla büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçedeki bir konteynerin başka görevliler tarafından izinsiz alınması konusunun fazla büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Karlı Mahallesi'nde konteynerin eksildiğine dair kendisine şikayetler geldiğini anlattı.

Konuyla ilgili muhtarlık tarafından kendisine görüntüler ulaştırıldığını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Ben de bununla ilgili araştırma yapılmasını istedim. Arkadaşlar incelemeye başladı. Açıkçası bu görüntülerin kamuoyunda çok yer almasını da arzulamıyorum. Birisi eğer ki yaptıysa bunu oradaki araç şoförü ile personel yapmıştır. Burada bir kurumu zedelemeye, Saray Belediyesini zan altında bırakmaya gerek yok. Hele hele bir belediye başkanını bu anlamda suçlamaya gerek yok. Çok büyütülecek bir konu olarak da görmüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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