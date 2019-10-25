25.10.2019 15:18

Kapaklı 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı

TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'ndeki kitapseverlerin merakla beklediği Kapaklı 2. Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kapaklı Kitap Fuarı için 25 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açılış töreni düzenlendi. Onlarca yayın evi ve yazarın okurları ile buluştuğu fuar, 25 Ekim- 03 Kasım tarihleri arası ÇOSB Spor Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak. Fuara ilk gününde ise ilgi yoğun oldu. 34 yazarın katılacağı fuarda, Ercan Kesal ve Yelda Kırçuval gibi ünlü yazarlar da kitapseverler ile söyleşi gerçekleştirecek.

"Hiçbir imkan kitaplar kadar haz vermeyecektir"

Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Çok okuyan mı bilir, yoksa çok gezen mi? Eskiden böyle bir deyim vardı. Yerine göre okuyan, yerine göre ise gezen bilir. Fakat önemli olan şudur ki ister gezerek, ister okuyarak bilgiye erişmektir önemli olan. Eğer bilgiye erişmiyorsak iki türlü de hiçbir şey elde edemeyiz. Günümüz dünyasında ise bilgiye erişmek çok daha kolay, çok daha pratik, çok daha çabuktur. Ama hiçbir zaman elektronik dünyasındaki hiçbir imkan bize kitap sahibi olmak kadar haz vermeyecektir. İnşallah bu açılışını gerçekleştireceğimiz fuarda da gerek son zamanlarda çıkan gerekse klasikleşmiş birçok eserle buluşma imkanı bulacaksınız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Stantları gezdiler

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Ardından Yıldırım önderliğinde protokol mensupları, fuardaki kitap standlarını gezerek bilgi aldılar. Stand gezisinin sonunda Kapaklı Belediyesi Ortaokulu öğrencileri, kendi yapmış oldukları Su Piyanosu'nu Vali Yıldırım'a tanıttı. Vali Yıldırım, büyük beğeni ile öğrencilerin su piyanosu gösterisini izledikten sonra minikleri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Ünlü yazarlar katılacak

9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuara bu yıl toplam 34 yazar katılacak. 100 yayın evi ve 112 bin kitabın kitapseverlerle buluştuğu fuara; Ercan Kesal, Yelda Kırçuval, Kerem Fırtına, Hayati İnanç, Halil İbrahim Özcan, Tarkan Köylü, Nazan Arısoy, Mete Yarar, Sinan Yağmur, Cem Gülbent, Birsen Ekim Özen, Sermin Yaşar, Şükrü Erbaş ve Metin Karausta, Hasan Ali Toptaş, Ali Lidar, Murat Tavlı, Bilal Sami Gökdemir, Tolga Uluaydın söyleşi gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA