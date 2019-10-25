Kapaklı 2. Kitap Fuarı açıldı

25.10.2019 14:44

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "2. Kitap Fuarı" açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ÇOSB Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, kitap sayfalarını karıştırmanın hazzının bir başka olduğunu söyledi.

Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

" 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir' diye bir tartışma var hep. Önemli olan bilgiye ulaşmaktır. Bugünün dünyasında bilgiye erişmenin çok kolay ve pratik yolları var. Ama elektronik ortamdaki bilgi bize, kitap sayfalarını karıştırmaktan çok daha lezzetli gelmez. Klasikleşen ve son çıkan kitapları da bu fuarda görmüş olacağız. Kapaklı'ya hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Açılışa Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Murat, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katıldı.

Fuar 3 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA