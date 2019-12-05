Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı
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Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.

05.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:16
Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı

'nın ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.

'nda Hasan U. idaresindeki 34 KJ 4335 plakalı kamyonette yüklü zeytin selelerinden 18'i, kapağın açılması sonucu etrafa dağıldı.

Selelerden yola saçılan 300 kilogram zeytin, vatandaşların yardımıyla toplanıp yeniden kamyonete yüklendi.

Kaynak: AA
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